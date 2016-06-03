تحطم طائرتين حربيتين أميركيتين ومقتل طيار

تحطمت مقاتلتان من فرق العروض الجوية التابعة للجيش الأميركي في حادثين منفصلين، الخميس، شاركت إحداهما في عرض بحفل تخرج بأكاديمية سلاح الجو الأميركي ألقى فيه الرئيس الأميركي باراك أوباما الكلمة الافتتاحية.

وفي ولاية تنيسي الأميركية، قالت متحدثة باسم سلاح البحرية إن طيارا من فرقة بلو انجلز التابعة للبحرية قتل عندما تحطمت طائرته طراز إف-إيه/18 في منطقة سميرنا على بعد 39 كيلومترا جنوب شرقي ناشفيل.

وأفادت البحرية أن الحادث وقع على بعد 3 كيلومترات من مدرج مطار بينما كانت فرقة بلو انجلز تتدرب على عرض جوي في عطلة نهاية الأسبوع.

وأضافت أن تحقيقا يجرى لمعرفة سبب الحادث ولم يتم الكشف عن اسم الطيار.



وفي كولورادو، قال مسؤولون، الخميس، إن طائرة من طراز إف-16 ضمن فرقة ثاندربيردز للعروض الجوية تحطمت.



وذكر سلاح الجو الأميركي أن الطيار قفز من الطائرة وإنه لم يصب بأذى. ووقع الحادث في حقل يبعد 8 كيلومترات عن قاعدة بيترسون الجوية. وقامت أطقم الطوارئ بنقل الطيار إلى المستشفى.



وأعلن جوش إيرنست المتحدث باسم البيت الأبيض إن أوباما زار الطيار بعد مغادرته الحفل لتقديم الشكر له على خدماته، وعبر عن ارتياحه لعدم تعرضه لإصابة خطيرة.



ولم يعرف بعد سبب تحطم الطائرة، وأكد سلاح الجو إنه سيجري تحقيقا في الحادث.