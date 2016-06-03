تركيا.. انتهاء حملة أمنية ضد الأكراد بمنطقتين حدوديتين

قالت مصادر أمنية إن قوات الأمن التركية أعلنت انتهاء عمليات في مدينة نصيبين بالقرب من الحدود السورية، وفي إقليم شرناق بالقرب من الحدود مع العراق، الجمعة، بعد ما يقرب من 3 أشهر من الاشتباكات التي أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص.

وأضافت المصادر أن حظراً للتجول على مدار الساعة ما زال مفروضا على الرغم من انتهاء العمليات في نصيبين وشرناق.

وذكر مكتب الحاكم المحلي في بيان أن 495 مقاتلا كرديا من حزب العمال الكردستاني و70 جنديا تركيا قتلوا منذ بدء العمليات في نصيبين في 14 مارس.

وأفادت مصادر أمنية أن 473 من حزب العمال الكردستاني قتلوا في نفس الفترة في إقليم شرناق وتم ضبط 1430 قنبلة محلية الصنع خلال العمليات.