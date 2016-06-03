طائرات أميركية تقصف أهدافاً لداعش من المتوسط

قالت البحرية الأميركية إن مقاتلات أميركية نفذت اليوم الجمعة ضربات ضد تنظيم داعش من حاملة طائرات في البحر المتوسط، في أول مرة تستهدف حاملة طائرات أميركية مناطق في الشرق الأوسط من البحر المتوسط منذ بداية حرب العراق في 2003.



ووفقاً للبحرية فقد انطلقت الطائرات من الحاملة هاري ترومان، بعد أن دخلت الحاملة البحر المتوسط عن طريق قناة السويس، ولم تذكر البحرية تفاصيل فورية عما إذا كانت الأهداف في سوريا أم العراق أو حتى عن طبيعة تلك الأهداف.