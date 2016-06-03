لبنان.. تحذيرات لحزب الله من تهديد المصارف اللبنانية

شدد وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أثناء مقابلة مع إحدى القنوات اللبنانية على أنه لا يحق لحزب الله تهديد المصارف اللبنانية، وأشار إلى أنه ولا شيء يمنع من فرض المزيد من العقوبات الأميركية أو الدولية ضده.

تصريحات المشنوق جاءت في وقت يواجه فيه حزب الله عقوبات مالية أقرتها الولايات المتحدة، وفي معلومات صحفية زار مسؤول الاستخبارات المالية في وزارة الخزانة الأميركية دانييل غلاسر لبنان الأسبوع الماضي، وسلم محافظ البنك المركزي لائحة بحوالي 100 اسم من المستهدفين بالعقوبات المالية في حزب الله.

يذكر أن تلك المسألة تطرح وبقوة مشكلة بالنسبة لوزراء حزب الله ونوابه الذين أضحوا ضمن المستهدفين بالعقوبات لا سيما وأن الولايات المتحدة وعلى عكس بعض الدول الأوروبية لا تميز بين الجناح السياسي والعسكري للحزب