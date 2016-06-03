700 شخص على الأقل في القارب الذي غرق قبالة اليونان

أعلنت منظمة الهجرة الدولية الجمعة أن 700 شخص على الأقل كانوا على متن القارب الذي غرق قبالة جزيرة كريت اليونانية.

وقالت المنظمة في بيان صدر في جنيف "تم إنقاذ أكثر من 250 شخصاً قبالة كريت بعد غرق القارب، الذي أبحر من إفريقيا وعلى متنه ما لا يقل عن 700 مهاجر".

وكان خفر السواحل اليونانيون أعلنوا أن القارب وطوله 25 متراً "غرق نصفه" وأن قارباً آخر كان يبحر في جواره وجه نداء استغاثة.

وتتواصل عملية الإنقاذ على نطاق واسع في المنطقة التي تبعد 75 ميلاً إلى الجنوب من كريت.

وقالت متحدثة باسم خفر السواحل اليوناني إن عدد المفقودين "يمكن أن يصل إلى مئات".