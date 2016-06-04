أردوغان: الاعتراف بإبادة الأرمن لا قيمة له

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "لا قيمة" لاعتراف البرلمان الألماني بتعرض الأرمن لإبادة في 1915 ولن يغير شيئا في الموقف التركي.

وقال أردوغان للصحافيين أثناء زيارته في إفريقيا إن "القرار الذي اتخذه البرلمان الالماني ليست له أي قيمة على الإطلاق. موقفنا حول ما حدث في 1915 معروف ومثل هذا القرار لن يغير موقفنا. ولكنهم لم يأخذوا في الاعتبار أنهم قد يخسرون صديقا مثل تركيا".

وتساءل كيف سيتمكن المسؤولون الألمان بعد الآن من "النظر في وجهي".

وقال أردوغان أن الخلاف منحصر بين أنقرة وبرلين ولا يفترض أن يؤثر على علاقة تركيا بالاتحاد الأوروبي وأن تركيا "لن تتسرع في الرد".

واستدعت أنقرة سفيرها في ألمانيا كما فعلت في كل مرة اعترف فيها بلد بإبادة الأرمن.

وقال أردوغان أن أمله خاب إزاء تصرف المستشارة أنجيلا ميركل التي لم تشارك في النقاش "كنت أفضل لو أنها شاركت في التصويت".

ويؤكد الأرمن أن 1,5 مليون أرمني قتلوا بشكل منظم قبيل انهيار السلطنة العثمانية فيما أقر عدد من المؤرخين في أكثر من عشرين دولة بينها فرنسا وإيطاليا وروسيا بوقوع إبادة.

وتقول تركيا إن هؤلاء القتلى سقطوا خلال حرب أهلية ترافقت مع مجاعة وأدت إلى مقتل ما بين 300 ألف و500 ألف أرمني فضلا عن عدد مماثل من الأتراك حين كانت القوات العثمانية وروسيا تتنازعان السيطرة على الأناضول.

واعترفت أكثر من 20 دولة بينها فرنسا وروسيا بإبادة الأرمن.