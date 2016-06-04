أميركا: مقتل 9 جنود إثر انقلاب مركبتهم في تكساس

قال وزير الدفاع الأميركي، اشتون كارتر، السبت، إن تسعة جنود لقوا حتفهم إثر انقلاب مركبتهم أثناء تدريب في قاعدة فورت هود بولاية تكساس.

وأضاف في مؤتمر صحافي على هامش مؤتمر أمني في سنغافورة "بناء على تقارير أولية انقلبت حاملة جنود في جدول مائي"، في إشارة إلى الواقعة التي حدثت الخميس.

وقال إن تحقيقا بدأ في هذه الحادثة وغيرها من الحوادث التي وقعت الأسبوع الماضي.

ولقي طيار من فرقة بلو إنجليز الجوية التابعة للبحرية الأمريكية حتفه يوم الخميس عندما تحطمت مقاتلته من طراز إف/إيه-18 في سميرنا بولاية تنيسي.

وكان الطيار البحري جيف كوس وهو من ولاية كولورادو، أقلع لبدء تدريب قبل عرض جوي مطلع الأسبوع عندما تحطمت طائرته على بعد 3.2 كيلومتر من مدرج إقلاع وهبوط الطائرات.

وفي كولورادو في نفس اليوم نجا طيار فرقة ثاندربيردز التابعة لسلاح الجو بعد تحطم طائرته طراز إف-16 في حقل على بعد ثمانية كيلومترات جنوبي قاعدة بيترسون الجوية.