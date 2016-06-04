أوباما للديمقراطيين: يجب العمل على هزيمة ترامب

دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما الديمقراطيين يوم الجمعة إلى العمل بجدية من أجل هزيمة دونالد ترامب المرشح الجمهوري المفترض لانتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها في 8 نوفمبر، لكنه قال إنه ينبغي تجنب العنف على غرار ما حدث أثناء تجمع انتخابي في كاليفورنيا هذا الأسبوع.

وقال أوباما أمام مانحين أثناء لقاء لجمع التبرعات للجنة الوطنية للحزب الديمقراطي "أشياء غريبة يمكن أن تحدث في انتخابات مثل هذه إذا لم نعمل بجدية وإذا لم نضطلع بدورنا وإذا لم نشارك".

وقال "أريد أن نشعر بالخوف من الهزيمة طوال الوقت".

وانتقد أوباما الاشتباكات التي حدثت بين مؤيدي ترامب ومحتجين يوم الخميس خلال مسيرة في سان هوزيه في كاليفورنيا.

وقال "شهدنا في سان هوزيه هؤلاء المحتجين الذين بدأوا في قذف أشياء على أنصار ترامب. هذا يتنافى مع ديمقراطيتنا".

وأضاف "لا يوجد مجال للعنف. لا يوجد متسع للصراخ. ولا يوجد مكان لسياسات لا تمكنك على الأقل من الاستماع للطرف الآخر حتى إذا كنت تختلف معه بشدة".

وكان أوباما يتحدث أمام نحو 90 شخصا دفعوا ما بين 10 و30 ألف دولار من أجل العشاء الذي أقيم بمنزل المحامي روبن روبنشتاين.