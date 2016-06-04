إدانة 3 أميركيين من أصل صومالي بالتآمر مع داعش

أعلنت وزارة العدل الأميركية أن 3 رجال من ولاية مينيسوتا أدينوا، الجمعة، بالتآمر لارتكاب أعمال قتل في سوريا باسم تنظيم داعش.

وقالت الوزارة في بيان إن محلفين اتحاديين في مينيسوتا أدانوا محمد فرح وعبدالرحمن داود وجوليد عمر بعدة اتهامات.

ويواجه الرجال الثلاثة الأميركيون من أصل صومالي عقوبة قد تصل للسجن مدى الحياة.

وأكد المدعي الأميركي، اندرو لوجر، في مؤتمر صحافي عقب إعلان قرارات المحكمة، أن "الأدلة في تلك القضية تظهر بوضوح أن عمر وداود وفرح لم يكونوا مجرد شباب جامحين أغرتهم الأوهام، لقد أرادوا القتال في صفوف منظمة إرهابية وحشية وقتل الأبرياء وتدمير أسرهم".