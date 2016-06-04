البحرين.. إحباط تهريب إرهابيين إلى إيران بحراً

أحبطت قوات خفر السواحل البحرينية محاولة تهريب 8 من المطلوبين المحكوم عليهم في قضايا إرهابية باستخدام طراد، كان متجها إلى إيران، حسب ما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية السبت.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن وراء التخطيط للعملية كل من صادق مكي جاسم (محكوم بالسجن 10 سنوات، هارب في إيران) وصادق الحايكي (محكوم بالمؤبد، هارب في ايران).

وفي تفاصيل عملية القبض رصدت سفن خفر السواحل الطراد في شمال البحرين وبعد امتناعه عن الوقوف تمت مطاردته وتطويقه والسيطرة عليه وقد تم القبض على كل من:

(1) حسن علي منصور، من سكنة البلاد القديم / محكوم ١٠ سنوات

(2) حسين محمد حسين، من سكنة بني جمرة / محكوم ١٥ سنة

(3) علي مهدي حسن، من سكنة بني جمرة/ محكوم ١٠ سنوات

(4) مصطفى عبدالعزيز فتيل، من سكنة بني جمرة / مطلوب

(5) سيد علاء ميثم، من سكنة البلاد القديم / محكوم ١٠ سنوات

(6) حسين علي حسن منصور ، من سكنة البلاد القديم / محكوم ١٠ سنوات

(7) محمد علي جعفر، من سكنة بني جمرة/محكوم ١٠ سنوات

(8) علي محمد صالح، من سكنة بني جمرة / محكوم ١٠ سنوات

إضافة إلى قائد القارب حسين عبدالله الصفار، من سكنة البلاد القديم، ومساعده محمود حميد المطوع، من سكنة الجفير.

وعثر على بطاقات شخصية ومبالغ نقدية وهواتف نقالة وملابس ومتعلقات شخصية بحوزة المقبوض عليهم بالإضافة إلى جهاز GPS.

يذكر أن الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحريني قد ترأس السبت اجتماعا أمنيا عالي المستوى، للوقوف على ملابسات واقعة هروب 17 موقوفا من مركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف، بعد حادث هروب الموقوفين مساء يوم الجمعة الماضي.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق القبض على 11 موقوفا، بالإضافة إلى 5 من المشاركين في التخطيط والتنفيذ لعملية الهروب، فيما تتواصل أعمال البحث والتحري للقبض على بقية الموقوفين الهاربين وهم:

1- محمد عبدالأمير جبار جعفر مشيمع "20 عاما"

2- يوسف احمد عبدالله العرادي "21 عاما"

3- السيد علوي طالب محمد حسن"21 عاما"

4- حسن موسى جعفر محمد"20 عاما"

5- محمود سيد عادل كاظم "21 عاما"

6- عبدالله حسين علي العجوز "21 عاما"