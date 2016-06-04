العاهل الأردني: محمد علي كلاي بطل ومناضل

نعى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الملاكم العالمي محمد علي كلاي، الذي توفي الجمعة عن عمر يناهز 74 عاما في فينيكس بولاية أريزونا.

ونشرت صفحة الديوان الملكي الأردني الرسمية منشوراً للملك الأردني استذكر فيه بطولات كلاي، كما وأرفقت صورة تظهر الملك الراحل الحسين بن طلال وبرفقته كلاي الذي خسر معركته الطويلة والأخيرة ضد داء باركنسون.

وقال الملك عبدالله الثاني خلال صفحة الديون الملكي "كان محمد علي كلاي بطلا في زماننا، وقد ناضل بضراوة في الحلبة، كما ناضل من أجل شعبه وحقوقه المدنية في حياته".

وتابع الملك "لقد كان بطلا عظيما توحد العالم إعجابا بأصداء لكماته. رحمه الله".

وتوفي الملاكم العالمي، محمد علي كلاي، مساء أمس الجمعة، بعجز عن التنفس ومضاعفات مرض الباركنسون عليه في مستشفى بمدينة فينيكس في ولاية أريزونا.