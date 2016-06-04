الموت يغيب أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي

توفي الملاكم العالمي، محمد علي كلاي، مساء أمس الجمعة، بعجز عن التنفس ومضاعفات مرض الباركنسون عليه في مستشفى بمدينة فينيكس في ولاية أريزونا، على حد ما ورد في بيان أعلن فيه الناطق باسم عائلته بوب غونل، أن عائلة بطل العالم 3 مرات بالوزن الثقيل في الملاكمة، ستنظم جنازته في مسقط رأسه بمدينة لويسفيل بولاية كنتاكي، حيث أبصر النور قبل 74 سنة.

وكانت الحالة الصحية لأشهر ملاكم عرفه القرن العشرون، انهارت تماما الخميس، فأدخلوه إلى قسم الطوارئ، حيث هرع إليه أفراد عائلته، فيما طلب غونل "أن تحترم وسائل الإعلام وغيرها الحياة الشخصية" للملاكم الذي ظهر علناً للمرة الأخيرة مع صديقته المغنية Carrie Underwood في أبريل الماضي، وفق ما قرأت "العربية.نت" في المؤرشف عن صحته، حيث شارك في حفل لجمع تبرعات يخصصها مركز أسسه لعلاج الباركنسون المعروف عربياً باسم "الشلل الرعاش"، وبدا عليه وقتها الإعياء الشديد من المرض الذي ظهرت عوارضه عليه بعد 3 أعوام من اعتزاله في 1981 للملاكمة.

ولم يكن نقله الخميس إلى المستشفى هو الأول، ففي 2014 أصابه التهاب رئوي حاد، أدخلوه على إثره أيضاً إلى مستشفى بقي فيه 3 أيام، وبعدها بعام حدث له الشيء نفسه، ولكن بالتهاب في المجاري البولية، على حد ما راجعت "العربية.نت" بوسائل إعلام أميركية عن الملاكم الذي جسدت هوليوود حياته بفيلم يحمل اسمه، واكتظت مواقع التواصل منذ الخميس بقلق دولي على حياته.