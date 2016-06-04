تركيا تعلن حظراً للتجول في الجنوب الشرقي

أعلن مكتب حاكم إقليم ديار بكر التركي حظر التجول على مدار الساعة في مناطق ريفية بالقرب من مدينة ديار بكر بجنوب شرق البلاد اليوم السبت قبل بدء عملية عسكرية مخطط لها لاستهداف مسلحين أكراد.

وجاءت الخطوة بعد يوم واحد من إعلان قوات الأمن التركية انتهاء عمليات تستهدف مقاتلي حزب العمال الكردستاني في مدينة نصيبين قرب الحدود السورية وفي إقليم شرناق قرب الحدود مع العراق.

وتقول مصادر أمنية إن أكثر من 1000 شخص أغلبهم من مقاتلي حزب العمال الكردستاني قتلوا خلال معارك دامت ثلاثة أشهر في المنطقتين.

ونشبت المعارك مجددا في جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية في يوليو الماضي بعد انهيار وقف لإطلاق النار استمر عامين.

وقال بيان الحاكم الإقليمي السبت إن حظر التجول الأخير أعلن في الساعة 10:30 صباحا بالتوقيت المحلي (0730 بتوقيت جرينيتش) في عشر مناطق في ليجه في إقليم ديار بكر حيث يعتقد أن مسلحين تابعين لحزب العمال الكردستاني ومن بينهم قياديون كبار ينشطون فيها.

وحمل حزب العمال الكردستاني السلاح عام 1984 وقتل أكثر من 40 ألف شخص في الصراع الذي يشهد حالياً، أعنف مستوياته منذ عقدين. وتصنف تركيا وحلفاؤها الغربيون حزب العمال الكردستاني كجماعة إرهابية.