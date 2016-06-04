عشرات آلاف المتظاهرين في بولندا رفضا لسياسة الحكومة

تظاهر عشرات آلاف الأشخاص السبت في وارسو ومدن بولندية أخرى تأييدا للديموقراطية ورفضا لسياسة الحكومة المحافظة.

وضمت تظاهرة وارسو 50 ألف شخص وفق سلطات العاصمة و10 آلاف بحسب الشرطة. وهتف المشاركون فيها "حرية، مساواة، ديموقراطية" إحياء لذكرى أول انتخابات بولندية حرة قبل 27 عاما ورفضا لتوجهات الحكومة.

وتقدم التحرك الذي رفعت فيه أعلام بولندية وأوروبية الرئيسان السابقان برونيسلاف كوموروفسكي والكسندر كاشنوفسكي.

ونظمت التظاهرات لجنة الدفاع عن الديموقراطية المنبثقة من الحركة المعارضة للإصلاحات التي يجريها حزب القانون والعدالة الحاكم منذ نوفمبر.

وبين الإصلاحات المرفوضة والتي انتقد الاتحاد الأوروبي بعضها، تشديد مراقبة وسائل الإعلام وتقليص سلطات المحكمة الدستورية.

وخطت المفوضية الأوروبية الأربعاء، خطوة جديدة في الآلية غير المسبوقة التي اعتمدتها ضد وارسو، عبر توجيه "إنذار حول دولة القانون". وتأمل عبر ذلك بدفع السلطات البولندية إلى التراجع عن إجراءاتها.

وتستخدم هذه الآلية للمرة الأولى ويمكن أن تفضي إلى عقوبات بينها حرمان بولندا حق التصويت داخل الاتحاد الأوروبي.

لكن وزير الخارجية البولندي قلل من أهمية التحذير معتبرا أنه بمثابة "رأي أو اقتراح لا يلزمنا بشيء".