قارب المهاجرين الذي غرق قبالة كريت أبحر من سواحل مصر

قال خفر السواحل اليوناني اليوم السبت، إن المهاجرين الذين نجوا من حادث غرق قارب يوم الجمعة قبالة جزيرة كريت بجنوب البحر المتوسط أبلغوا السلطات بأن قاربهم أبحر من سواحل مصر وكان يقل نحو 350 شخصا.

وقالت السلطات اليونانية يوم الجمعة إن 340 شخصا أنقذوا وتم انتشال تسع جثث على بعد 75 ميلا بحريا من جزيرة كريت الجنوبية في منطقة تقع ضمن اختصاص مصر فيما يتعلق بأعمال البحث والإنقاذ.

وكانت قناة (إي.آر.تي) الرسمية قد نقلت روايات لم تذكر مصدرها تقول إن القارب كان يقل ما بين 500 و700 شخص.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية تزايد عدد الأشخاص الذين يحاولون عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا انطلاقا من سواحل أفريقيا وخاصة من ليبيا حيث يعمل مهربو البشر نسبيا دون حساب أو عقاب.

وحادث الجمعة هو ثالث حادث خلال أسبوع يتعلق إما بعمليات إنقاذ للاجئين أو وصول بعضهم إلى كريت التي تقع أقصى جنوب اليونان إلى الشمال من ليبيا ومصر.

ونزلت مجموعة من 113 شخصا غالبيتهم من المهاجرين الأفغان على شاطئ بجزيرة كريت هذا الأسبوع قادمين من تركيا.