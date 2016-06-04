كيري يبحث قضايا المنطقة خلال زيارته للسعودية والإمارات

يزور وزير الخارجية الأميركي جون كيري الإمارات والسعودية يومي الأربعاء والخميس القادمين، لإجراء محادثات حول الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن وتنظيم داعش، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة.

ومن المفترض أن يتوجه كيري، المتواجد حاليا في باريس للمشاركة في اجتماع دولي بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، إلى منغوليا الأحد، ثم ينتقل بعدها إلى بكين لحضور الحوار الاستراتيجي والاقتصادي السنوي بين الصين والولايات المتحدة يومي الاثنين والثلاثاء.

وسيمدد وزير الخارجية الأميركي جولته العالمية بمروره في الثامن والتاسع من الشهر الحالي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ثم في مدينة جدة السعودية التي زارها قبل أسابيع.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي أن كيري، الذي ضاعف زيارته إلى الخليج في الأشهر الأخيرة، سيلتقي "مسؤولين حكوميين كبارا لمناقشة ملفات إقليمية ذات اهتمام مشترك، خصوصا سوريا وليبيا واليمن، وجهود التحالف ضد تنظيم داعش".

وتشارك دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، في التحالف العسكري ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق.