وزير الدفاع الفرنسي: تنظيم داعش سيُهزم عسكرياً

أكد وزير الدفاع الفرنسي، جان ايف لودريان، مساء الجمعة، أن تنظيم داعش"سيُهزم" عسكريا و"سيتم القضاء عليه".

وقال لودريان عبر قناة "بوبليك سينا" البرلمانية: "اليوم أقول: نعم، داعش سيُهزم. إنه يتراجع بشكل كبير".

وأضاف، خلال برنامج أدبي لتقديم كتابه بعنوان "من هو العدو؟"، أنه "سيتم القضاء على داعش تدريجيا".

وأوضح أنه إذا خسر تنظيم داعش معقله في الموصل في العراق فإن هذه "بداية النهاية" بالنسبة إليه، معربا عن أمله أن تتمكن القوات العراقية من استعادة المدينة بحلول نهاية العام.

وتابع الوزير الفرنسي: "قدرتهم المالية (داعش) أصبحت أقل بكثير، كما وبيع النفط، والاستقطاب ولكن أقولها للمرة الأولى إن داعش يتراجع ويُهزم، بما في ذلك في الرقة" معقله في سوريا.

وأشار لودريان أيضا إلى أن "عددا" من الفرنسيين قاتل إلى جانب تنظيم داعش أثناء الهجوم المستمر لقوات سوريا الديمقراطية التي تضم عربا وأكرادا ضد التنظيم في منبج بشمال سوريا.

وتقع المدينة في شمال غرب البلاد بين جرابلس على الحدود التركية والرقة معقل تنظيم داعشفي سوريا. واستعادة السيطرة عليها أمر أساسي لوقف تدفق المقاتلين الأجانب من سوريا وإليها.

وقال وزير الدفاع الفرنسي إنه "من الضروري استعادة تلك المنطقة لقطع التحركات في الاتجاهين بين تركيا والشام".