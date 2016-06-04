معلومات عن هجمات إرهابية تستهدف أميركيين بجنوب إفريقيا

قالت السفارة الأميركية في جنوب إفريقيا اليوم السبت، إن الحكومة الأميركية تلقت معلومات بأن جماعات إرهابية تعتزم تنفيذ هجمات بأماكن يتجمع فيها مواطنون أميركيون في مناطق للتسوق بجنوب إفريقيا.

وأضافت في بيان نشر على موقعها على الإنترنت "هذه المعلومات تأتي على خلفية دعوات تنظيم داعش لأتباعه إلى تنفيذ هجمات إرهابية في أنحاء العالم خلال شهر رمضان".

وأشارت في البيان إلى أن الأهداف الرئيسية للهجمات هي مناطق التسوق والمراكز التجارية في جوهانسبرغ وفي كيب تاون التي يعتبرها كثيرون العاصمة السياحية لجنوب إفريقيا.

ورفضت شرطة جنوب إفريقيا التعليق وقالت إنها تدرس بيان السفارة.

وفي سبتمبر الماضي حذرت الولايات المتحدة مواطنيها من هجوم قد يشنه "متطرفون" على مصالحها في جنوب إفريقيا.

وأُغلقت السفارة والقنصليات في جوهانسبرغ ودربان وكيب تاون لأيام في عام 2009 بعد ما وصفه مسؤولون أمريكيون بأنه تهديد "محدد" لبعثات دبلوماسية في جنوب إفريقيا.