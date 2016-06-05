الصين: مكافحة الإرهاب "حرب مخابرات"

تأمل الصين بتبادل معلومات المخابرات مع فرنسا لمكافحة الإرهاب في الوقت الذي تسعى فيه بكين لزيادة الدعم الدولي لحربها ضد "الإرهاب"، وذلك حسب ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن محادثات بين مسؤولين من البلدين.

وأبلغ الأميرال سون جيان قو، نائب رئيس هيئة أركان الجيش الصيني لوي جوتييه الأمين العام للدفاع والأمن القومي، أن الصين وفرنسا تربطهما علاقات عسكرية نموذجية.

وذكرت شينخوا في ساعة متأخرة من مساء السبت، أن سون أبلغ جوتييه على هامش منتدى أمني في سنغافورة أن "الصين تأثرت بشكل عميق بسبب الهجمات الإرهابية التي وقعت في فرنسا العام الماضي".

ونقلت شينخوا عن سون قوله "أعتقد أن الحرب على الإرهاب حرب مخابرات بشكل أساسي. الصين تأمل بقيام تعاون في مجال المخابرات مع فرنسا بشأن قضية الإرهاب".

كما نقلت شينخوا عن جوتييه قوله ردا على ذلك إن فرنسا وافقت على تعزيز تعاون المخابرات فيما يتعلق بالإرهاب.

وسعت الصين إلى الحصول على دعم غربي "لحربها على الإرهاب" منذ الهجمات التي وقعت في باريس.

وتحجم الدول الغربية بشكل عام عن تبادل معلومات المخابرات مع الصين، بينما تنتقد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضا ما يعتبرونه انتهاكات لحقوق الإنسان في المنطقة، بما في ذلك قمع التقاليد الدينية والثقافية.