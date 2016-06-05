تركيا تقتل 27 مسلحا كرديا قرب حدودها مع إيران والعراق

قالت القوات المسلحة التركية اليوم الأحد إن طائراتها قصفت أهدافا للمسلحين الأكراد في شمال العراق وجنوب شرقي تركيا، وإن الجيش قتل 27 مسلحا قرب حدود البلاد مع العراق وإيران.

وأضافت في بيان أن الطائرات التركية شنت ضربات جوية أمس السبت فدمرت مواقع للأسلحة وملاجئ وكهوفا يستخدمها مسلحو حزب العمال الكردستاني في منطقة بشمال العراق، وفي ريف منطقة ليجه بإقليم ديار بكر التركي.

ولم يذكر البيان عدداً للقتلى لكن وكالة الأناضول الرسمية للأنباء نقلت عن مصادر أمنية قولها إن أفراد مجموعات صغيرة من مسلحي حزب العمال قتلوا في هذه الضربات.

وأفاد الجيش التركي أن سبعة من مسلحي الحزب قتلوا في اشتباك بمنطقة شمدينلي قرب الحدود العراقية والإيرانية أمس السبت، فيما أسفرت ضربات جوية في شمدينلي يوم الجمعة عن مقتل 20 من المقاتلين الأكراد.

ونفذت الضربات الجوية في ليجه بعد أن أعلن مكتب حاكم إقليم ديار بكر حظر التجول هناك أمس السبت. وذكر المكتب أن حظر التجول سيرفع صباح اليوم الأحد بعد استكمال العمليات العسكرية.

واستكملت قوات الأمن التركية يوم الجمعة عمليات تستهدف مقاتلي الحزب في بلدة نصيبين قرب الحدود السورية وفي إقليم شرناق القريب من الحدود مع العراق.

وتقول مصادر أمنية إن أكثر من ألف شخص أغلبهم مقاتلون من حزب العمال الكردستاني قتلوا في ثلاثة أشهر من الاشتباكات بهذه المناطق. واستؤنف القتال في منطقة جنوب شرقي تركيا التي تقطنها أغلبية كردية في يوليو تموز بعد انهيار وقف لإطلاق النار دام عامين.