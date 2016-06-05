لليوم الثاني .. طائرات أميركية تقصف داعش من المتوسط

أكد مسؤول بالبحرية الأميركية أن مقاتلات أميركية شنت، السبت، غارات جوية لليوم الثاني على التوالي ضد أهداف لتنظيم داعش انطلاقا من حاملة الطائرات هاري ترومان المتمركزة في شرق البحر المتوسط، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأضاف المسؤول، وهو غير مصرح له بالحديث علنا، أن 4 غارات نفذتها الطائرات الجمعة استهدفت مبنى في سوريا وكهفا قصف ثلاث مرات. وتابع المسؤول أن الطائرات لم تنفذ أي ضربات على أهداف في العراق.

والغارات هي الأولى التي تنفذ من حاملة طائرات أميركية تتمركز في البحر المتوسط منذ بدء الحملة المستمرة منذ عامين ضد داعش، وهي أيضا المرة الأولى التي تنفذ فيها ضربات جوية من حاملة طائرات في تلك المنطقة منذ بداية حرب العراق في 2003.

وكانت الغارات التي شنتها في السابق طائرات الولايات المتحدة وحلفائها تنفذ من حاملات في الخليج أو من قواعد برية في البحرين وتركيا ودول أخرى.

وقال مسؤول البحرية إن غارات الجمعة لم تستهدف أهدافاً ذات قيمة كبرى، لكن من المقرر تنفيذ مزيد من العمليات الأكثر تعقيدا خلال الأيام القادمة. ولم يذكر المسؤول أي تفاصيل بشأن المسارات التي تسلكها الطائرات لتنفيذ مهامها.

وتأتي الغارات الجوية في الوقت الذي يتقدم فيه جيش النظام السوري في محافظة الرقة، أهم معاقل تنظيم داعش بعد هجوم كبير تدعمه روسيا ضد المتطرفين. كما تحرز ميليشيات تدعمها الولايات المتحدة أيضا تقدما ميدانيا نحو منبج في الشمال قرب الحدود التركية.