نتنياهو يزور روسيا للمرة الثانية خلال أقل من شهرين

يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للمرة الثانية خلال أقل من شهرين، بحسب ما أعلن مكتبه اليوم الأحد.

وقال مكتب نتنياهو: "سيبدأ رئيس الوزراء الاثنين زيارة عمل إلى موسكو تستمر يومين".

وكان نتنياهو خلال زيارته السابقة إلى موسكو في 21 نيسان/ابريل الماضي، بحث مع الرئيس بوتين التنسيق العسكري بين البلدين بهدف تجنب الاشتباكات بين الطائرات الروسية والإسرائيلية في المجال الجوي السوري.

وكان نتنياهو اعترف مؤخرا، وللمرة الأولى، أن إسرائيل قصفت عشرات المرات قوافل سلاح في سوريا كانت مرسلة لحزب الله اللبناني.

وحسب مصادر متطابقة، فإن إسرائيل، التي تعلن رسميا عدم انحيازها إلى أي طرف في الحرب السورية، شنت أكثر من 10 ضربات جوية في سوريا منذ العام 2013، مستهدفة بشكل خاص محاولات لنقل أسلحة من سوريا إلى حزب الله في لبنان.