اليونان تحقق بصلة داعش بتهريب 26 مليون قرص مخدر لليبيا

تحقق السلطات اليونانية في صلة محتملة لتنظيم داعش بكمية كبيرة من المواد الأفيونية الصناعية التي اكتشفت في طريقها إلى ليبيا.

وضبطت فرقة مكافحة المخدرات والأسلحة التابعة لوحدة الجرائم المالية اليونانية بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات الأميركية 26 مليون قرصا تحتوي على الترامادول وهو مسكن لا يتاح فقط سوى بوصفات طبية.

ووصلت الشحنة إلى ميناء بيريوس أكبر الموانئ التجارية اليونانية قادمة في حاوية من نيودلهي في العاشر من مايو أيار. وقال لوكاس داناباسيس مدير الفرقة إن السلطات اليونانية تحركت بناء على معلومات من الإدارة الأميركية.

وأضاف أنه تم ضبط الحبوب مكدسة خلف صناديق مفروشات منزلية وهي الشحنة المدرجة في مستندات الشحن.

وذكر داناباسيس أن السلطات تحقق فيما إذا كانت الحبوب في طريقها لمتشددي تنظيم لداعش.

وقال "الشركات الضالعة في هذه القضية - بعبارة أخرى الشركة التي أرسلتها والشركة التي كانت ستستقبلها في ليبيا - سبق أن شاركت في عمليات نقل من هذا النوع لاسيما وأن الشركة الكائنة في ليبيا يشتبه في أن لها صلات بداعش".

ولم تذكر السلطات اليونانية أسماء الشركتين الضالعتين في عملية النقل. وقدرت قيمة المواد المخدرة بنحو 13 مليون دولار.