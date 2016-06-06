بلجيكا.. مقتل 3 وإصابة 40 في تصادم قطاري ركاب وبضائع

قال متحدث باسم شركة "انفرابيل"، المسؤولة عن إدارة السكك الحديدية في بلجيكا، إن قطار ركاب اصطدم بمؤخرة قطار بضائع في بلدة هرمال- سو- هوي البلجيكية في ساعة متأخرة من مساء الأحد، وإن الحادث أسفر عن مقتل 3 ركاب وإصابة 40.

وقالت شركة "إس.إن.سي.بي" للسكك الحديدية في بيان إن "قطاراً يحمل نحو 40 راكباً اصطدم بمؤخرة قطار بضائع على نفس القضبان، أدى التصادم إلى خروج عربتين من العربات الست عن القضبان".

وقال فرانسيس ديجو، رئيس بلدية هرمال-سو-هوي لوكالة أنباء "بيلغا" البلجيكية إن ثلاثة أشخاص قُتلوا وأصيب 40 في الحادث وفقاً لتقدير مبدئي.

وانتشرت أجهزة الطوارئ المحلية وتعزيزات من لييج وهي أقرب المدن في مكان الحادث. وقال بيان السكك الحديدية البلجيكية إن الحادث وقع قبل ساعة من منتصف ليل الأحد.