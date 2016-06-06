تزايد الأوروبيين المؤيدين لبقاء بريطانيا في الاتحاد

أظهر استطلاع للرأي أجري في تسع دول أوروبية ونشرته صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، الاثنين، أن الأوروبيين يؤيدون بشكل متزايد بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بخلاف البريطانيين، وذلك قبل أسبوعين على موعد الاستفتاء حول هذه العضوية.

وأوردت الصحيفة المحافظة أن "الأوروبيين يؤيدون بوضوح بقاء البريطانيين في (نادي الـ28)"، أي الاتحاد الأوروبي.

وتابعت الصحيفة "هذا الشعور ازداد بشكل واضح في ألمانيا (+1%) وفرنسا (+6%) وبولندا (+10%) مقارنة مع استطلاع سابق أجراه هذا المعهد في أبريل".

بالنسبة إلى الرأي العام البريطاني المنقسم إزاء المسإلة، فإن "معسكر الخروج سجل تقدماً طفيفاً".

وبات 43% من البريطانيين (34% في أبريل) يفضلون خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي في مقابل 41% (38% في أبريل) يريدون البقاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن "الاستطلاع يظهر الفارق بين الأمنيات والتوقعات"، إذ تشير النتيجة النهائية إلى أن 43% من البريطانيين "يعتقدون أن الناخبين سيصوتون من أجل البقاء"، في تقدم بـ3 نقاط عن أبريل. ووحدهم 26% من الناخبين البريطانيين يتوقعون أن بلادهم ستنفصل عن أوروبا.

وأوضح مدير قسم السياسة والرأي في معهد "تي ان اس" إدوار لوسير أن "الأوروبيين ولأنهم لا يريدون حصول ذلك، يعجزون عن تصديق أن بريطانيا يمكن أن تخرج من الاتحاد الأوروبي ما يمكن أن يحدث نوعاً من الصدمة إذا تحقق".

وأجرى الاستطلاع معهد "تي ان اس" التابع لمجموعة "كانتار" وتم في الوقت نفسه في فرنسا وألمانيا وبولندا وهولندا والدنمارك وفنلندا وتشيكيا ولوكسمبورغ وبريطانيا في النصف الثاني من شهر مايو، وشمل عينة من نحو ألف شخص فوق الـ18 من العمر.