جنود من القوة الإفريقية بالصومال.. يبيعون أسلحتهم

أعلنت قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال "اميصوم"، اليوم الاثنين، توقيف خمسة من جنودها أمس الأحد في العاصمة الصومالية مقديشو لدورهم المفترض في بيع معدات عسكرية بطريقة غير مشروعة.

وقال البيان إن القوة "تؤكد أن خمسة من جنودها أوقفوا أمس (الأحد) في مقديشو".

وأضاف أنه "تم توقيفهم في عملية مشتركة بين اميصوم وقوات الشرطة الصومالية بناء على تحقيقات ما زالت جارية".

وتابع المصدر نفسه أن الجنود الخمسة الذين لم تكشف جنسيتهم أوقفوا، بينما "كانت بحوزتهم محروقات وأكياس رمل"، مؤكداً أن "اميصوم لا تتسامح عندما يتعلق الأمر بالسلوك غير المهني لأفرادها، وسيلاحق المتهمون بموجب القانون".

وأضاف البيان: "بالتعاون مع قوات الشرطة الصومالية، ستواصل اميصوم التحقيق في القضية وستتخذ الإجراءات اللازمة للتأكد من القضاء على هذا السلوك في صفوفها".

وينتشر نحو 22 ألف جندي إفريقي في الصومال حاليا في إطار بعثة الاتحاد الإفريقي. وهم يدعمون الحكومة الصومالية الهشة في مواجهة "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وبفضل تفوقها العسكري تمكنت القوة المنتشرة منذ 2007 من طرد الشباب من مقديشو في آب/أغسطس 2011.