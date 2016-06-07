الأردن.. توقيف المشتبه به الرئيس في هجوم مخيم البقعة

اعتقلت قوات الأمن الأردنية مشتبهاً به في هجوم على مكتب أمني أسفر عن مقتل 5 أشخاص في مخيم للاجئين الفلسطينيين، بحسب ما أذاع التلفزيون الأردني الرسمي مساء الاثنين.

وأكد مصدر أمني رفيع المستوى أن المشتبه به الموقوف يحمل الجنسية الأردنية ولا يزال التحقيق جاريا مع منفذ العملية.

وكان الهجوم الإرهابي، صباح الاثنين، قد أسفر عن مقتل 5 أشخاص، هم 3 ضباط وموظفان اثنان، في هجوم إرهابي على مكتب للمخابرات الأردنية في مخيم البقعة.

هذا وقررت محكمة أمن الدولة الأردنية حظر النشر في قضية الهجوم الإرهابي المذكور والذي استهدف فرعا تابعا لجهاز المخابرات العامة، بمنطقة لواء عين الباشا شمال العاصمة عمّان، وهي المنطقة التي تضم مخيم البقعة للاجئين الفلسطنيين.

ومن جانبه، أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، أن دائرة المخابرات العامة ألقت القبض على المشتبه به في الهجوم الإرهابي على مكتب دائرة المخابرات العامة في البقعة صباح الاثنين وأسفر عن مقتل 5 أفراد.

وقال المومني لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن المؤشرات الأولية تدل على أن الهجوم هو حادث فردي معزول وأن التحقيقات مازالت جارية.

وأضاف أن دائرة المخابرات العامة باشرت ومنذ الصباح سلسلة من الإجراءات الأمنية التي أدت إلى سرعة القبض على المشتبه به في تنفيذ الهجوم الإرهابي.

وقال إن القبض على المشتبه به هو دليل جديد على كفاءة ويقظة دائرة المخابرات العامة والأجهزة الأمنية الأخرى وقدرتها على التعامل مع أي محاولات للنيل من أمن الأردن و استقراره.