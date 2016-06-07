العثور على طرد مفخخ في مقر وكالة أوروبية بإيطاليا

عثر الثلاثاء على طرد مفخخ في مقر الوكالة الأوروبية للأمن الغذائي (ايفسا) في مدينة بارما بشمال إيطاليا، وتمكن خبراء المتفجرات من تفجيره من دون التسبب بإضرار، وفق ما نقلت وسائل الإعلام.

ونددت وزيرة الصحة الإيطالية بياتريس لورنزين بما اعتبرته "عملا ترهيبيا يتطلب تحركا سريعا من كل أجهزة التحقيق لكشف الحقيقة كاملة حول ما حصل".

وأكدت أن استقلال العناصر المكلفين بالأمن الغذائي "هو قيمة ينبغي الحفاظ عليها كضمان لصحة المواطنين".

وكتب المفوض الأوروبي المكلف بالأمن الغذائي فيتينيس اندروكايتيس على تويتر أن "العلم يجب ألا يتعرض للترهيب".

وذكرت صحيفة "لا غازيتا دي بارما" المحلية أنه تم رصد الطرد المفخخ لدى تعرضه لأشعة أكس التي أظهرت احتواءه على أشرطة كهربائية وبطارية.

وقام الجهاز الأمني في مركز استقبال الطرود التابع للوكالة الأوروبية بإبلاغ الشرطة، فعمد خبراؤها إلى تفجير الطرد في ساحة صغيرة قرب مقر الوكالة.

وأوضح المحققون أن الطرد كان يمكن أن ينفجر ويتسبب بأضرار ما إن يتم فتحه.

وبدأت نيابة بولونيا المكلفة التحقيقات الإرهابية في هذه المنطقة من إيطاليا التحقيق في ما حصل.