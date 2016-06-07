بريطانيا تحذر فرنسا من هجمات خلال كأس أوروبا

حذرت بريطانيا، الثلاثاء، من مخاطر وقوع "اعتداءات إرهابية" خلال مباريات كأس أوروبا 2016 لكرة القدم التي تنطلق الجمعة في فرنسا.

وأعلنت وزارة الخارجية في بيان أنه "خلال مباريات كأس أوروبا 2016 يمكن أن تشكل الملاعب ومناطق المشجعين وأماكن نقل وقائع المباريات ووسائل النقل العام أهدافا محتملة لاعتداءات إرهابية".

ودعت الرعايا البريطانيين الراغبين بالتوجه إلى فرنسا إلى "التيقظ" مع التشديد على عدم توفر معلومات محددة حول مخططات لشن هجمات.

وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية "هذا الأمر ليس ردا على تهديد محدد أو تهديد جديد أو الاعتقال الذي أعلن أمس" في إشارة الى الكشف عن توقيف فرنسي في 21 مايو في أوكرانيا كان يعد لـ 15 اعتداء في فرنسا قبل وبعد كأس اوروبا 2016 بحسب أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.

وأوضحت الخارجية البريطانية أن "هناك تهديدا إرهابيا قويا. بفعل تهديدات وجهتها مجموعات إرهابية لفرنسا والتدخل الأخير للجيش الفرنسي ضد داعش، نبهت الحكومة الفرنسية التي عززت الإجراءات الأمنية، الزوار إلى ضرورة التيقظ".

وقال الناطق إن شرطيين إضافيين سينشرون في القطارات التي تربط إنجلترا بفرنسا وعلى الحدود البريطانية خلال فترة مباريات كأس أوروبا.

والثلاثاء الماضي حذرت الولايات المتحدة من أن كأس أوروبا يشكل "هدفا محتملا" لاعتداءات "ارهابية" وذلك في مذكرة لوزارة الخارجية الأميركية حول مخاطر السفر الى اوروبا.