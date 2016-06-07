تركيا تتمسك بموقفها.. "المهاجرون" مقابل التأشيرة

شدد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو لتلفزيون "تي.آر.تي خبر" الرسمي اليوم الثلاثاء على أن بلاده ستضطر لتعليق اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بشأن وقف تدفق المهاجرين إليه، إذا لم يتم التوصل لاتفاق بشأن السماح للأتراك بالسفر إلى دوله دون تأشيرة.



من جانب آخر قال في مقابلة نقلها التلفزيون على الهواء إن على الحكومة الألمانية أن توضح بما لا يدع مجالا للبس أنها ترفض قرار البرلمان الألماني اعتبار مذبحة الأرمن في 1915 على أيدي القوات العثمانية إبادة جماعية.

يذكر أن تركيا وفي العديد من التصريحات الرسمية لوحت بعدم الالتزام بالاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي بشأن ملف المهاجرين، في حال لم تمنح التأشيرات إلى مواطنيها.