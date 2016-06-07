مأساة بشرية.. 10 آلاف مهاجر ابتلعهم المتوسط منذ 2014

أعلن متحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في جنيف الثلاثاء أن أكثر من 10 آلاف مهاجر قضوا في البحر المتوسط منذ العام 2014 خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

وأوضح المتحدث أدريان إدواردز أن عدد الضحايا بلغ 3500 شخص عام 2014، و3771 في العام2015 ، يضاف إليهم 2814 قتيلاً منذ مطلع العام 2016، مندداً في حديث لوكالة فرانس برس بهذا العدد "المروع".

ومنذ العام 2014 ارتفع عدد الضحايا في البحر المتوسط بشكل كبير، كما أعلن المتحدث، مشيراً إلى أنه "فاق الـ 10 آلاف".

من جهتها، قدرت المنظمة الدولية للهجرة غير التابعة للأمم المتحدة، ومقرها في جنيف أنه منذ مطلع 2016 قضى 2809 من المهاجرين في المتوسط مقارنة مع 1838 في النصف الأول من 2015. وقالت المنظمة في بيان إن "عدد الوفيات في المتوسط عام 2016 يتجاوز بقرابة ألف شخص، حصيلة النصف الأول من عام 2015 ، فيما لا يزال هناك ثلاثة أسابيع قبل انتهاء النصف الأول من العام 2016".

كما أعطت المنظمة توضيحات حول حادث غرق مركب مهاجرين الأسبوع الماضي قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية. وقالت استنادا إلى إفادات أن 648 إلى 650 شخصاً كانوا على متن السفينة وفقد منهم320 شخصاً. وتابعت أنه بتاريخ 5 يونيو 2016 وصل 206400 لاجئ ومهاجر إلى أوروبا بحرا عبر اليونان وقبرص واسبانيا منذ مطلع 2016. ولم تسجل أي وفيات في المتوسط منذ السبت 4 يونيو.