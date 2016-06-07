نقل برلوسكوني إلى المستشفى بسبب إصابة بالقلب

أفادت وسائل إعلام أن رئيس الحكومة الإيطالية السابق، سيلفيو برلوسكوني، نقل إلى المستشفى صباح الثلاثاء لإجراء فحوص طبية له إثر تعرضه لعارض صحي بسيط في القلب مساء الأحد.

وقالت وكالة "أي جي آي" نقلا عن مصادر داخل حزبه فورتسا إيطاليا "كان من المقرر أصلا نقله إلى المستشفى لإجراء عدد من الفحوص إثر العارض الصحي البسيط الذي أصيب به مساء الأحد والذي لم يكن خطرا ولا مقلقا".

ويبلغ برلوسكوني الثمانين في سبتمبر المقبل، ونقل إلى مستشفى في ميلانو في شمال البلاد.

وتعرض برلوسكوني لهذا العارض الصحي مساء الجولة الأولى من الانتخابات البلدية الجزئية في إيطاليا التي شارك فيها بعد أن كان منع لثلاث سنوات من حقوقه المدنية إثر إدانته بالتهرب من دفع الضرائب.

وجاءت نتائج حزبه فورتسا إيطاليا سيئة جدا في روما، حيث لم يحصل سوى على 4،23% من الأصوات.