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لهذا السبب لن يحضر أوباما جنازة محمد علي كلاي

المصدر: واشنطن - فرانس برس
أسطورة الملاكمة الراحل محمد علي كلاي
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أعلن متحدث باسم البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي باراك أوباما لن يشارك في جنازة أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي في لويفيل بكنتاكي الجمعة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين فريدمان، إن أوباما وزوجته ميشيل "سيحضران حفل التخرج المدرسي لابنتهما ماليا في العاصمة واشنطن".

وأضافت أنه بدلا من الحضور، فإن مساعدا مقربا "سيقرأ رسالة من الرئيس والسيدة الأولى" خلال حفل التأبين.

وكان رئيس بلدية المدينة التي تستعد لاستقبال حشد هائل لفت إلى إمكان مشاركة أوباما في الجنازة.

وسيلقي الرئيس الأسبق بيل كلينتون خطاب تأبين محمد علي كلاي الذي توفي الجمعة عن 74 عاما.

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