الإنتربول تنشر خلية في باريس لتأمين كأس أوروبا

أعلنت الشرطة الدولية (إنتربول) ومقرها مدينة ليون الفرنسية، الأربعاء، أنها نشرت خلية في باريس لتأمين الفعاليات الكبرى، وذلك في إطار مشاركتها في الخطة الأمنية المخصصة لكأس أوروبا 2016.

وستسهل هذه الوحدة الشرطية التحقق من الهويات من خلال استخدام قواعد بيانات الإنتربول، لمواجهة مجرمين يستخدمون جوازات سفر ضائعة، مسروقة او مزيفة.

وشدد الانتربول على ضرورة ايلاء اهتمام خاص بحدود الاتحاد الاوروبي القريبة من البلقان، لانه قد يتم ادخال اسلحة مهربة الى اوروبا بهدف ارتكاب "هجمات ارهابية".

ومن المنتظر وصول مليوني مشجع الى فرنسا "لذا من الضروري ان تحصل الشرطة على المعلومات الضرورية للتأكد من ان كل شخص يدخل البلاد، او يتم توقيفه، هو فعلا صاحب الهوية التي يدعيها"، ومن هنا اهمية تبادل المعلومات بين البلدان، وفق الأمين العام للإنتربول يورغن شتوك.

وشدد الأمين العام للإنتربول على ان "استعدادات فرنسا كانت دقيقة للغاية، لكن تأمين حماية حدث كهذا يتطلب مسؤولية جماعية وتعاونا وثيقا".

ونشر الانتربول هذه الوحدة الشرطية خصوصا خلال الالعاب الاولمبية في لندن عام 2012، على ان يتم نشرها ايضا في الالعاب الاولمبية في ريو دو جانيرو هذا الصيف.