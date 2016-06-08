سجال سياسي بين تركيا واليونان حول بث برنامج ديني

رفضت وزارة الخارجية التركية، استياء نظيرتها اليونانية، من بث برنامج ديني وتلاوة القرآن الكريم خلال أيام شهر رمضان، في متحف "أيا صوفيا" بمدينة إسطنبول.

وتقوم قناة تركية حكومية ببث برنامج ديني داخل "أيا صوفيا"، خلال فترة السحور، طيلة أيام شهر رمضان المبارك، ويتضمن البرنامج تلاوة القرآن، ودروسا دينية، عبر استضافة علماء ومشايخ الدين الإسلامي.

وكانت أيا صوفيا كاتدرائية قبل تحويلها إلى مسجد، عقب فتح السلطان محمد الفاتح للقسطنطينية (إسطنبول) عام 1453، وظلت كذلك حتى عام 1935، حين تم تحويلها إلى متحف.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، طانجو بيلغيتش، في بيان أصدره الأربعاء، إن استياء الخارجية اليونانية "أمر غير مقبول".

ويأتي بيان الخارجية التركية ردا على بيان أصدرته الخارجية اليونانية، في وقت سابق، الثلاثاء، أعربت فيه عن "استيائها" من بث البرنامج الديني في "أيا صوفيا"، منذ مطلع رمضان.

ودعا "بيلغيتش" الحكومة اليونانية إلى "التحلي بالمنطق السليم" في تصريحاتها، مشيرا إلى أنها "تمنع بناء المساجد في أثينا (العاصمة اليونانية)، وتتدخل في الحريات الدينية لأتراك تراقيا الغربية، وتخلط بين الحداثة ومعاداة الإسلام".

وتوجد تراقيا الغربية في اليونان، وتقطنها مجموعة من الأقليات التي تصر أنظمة الدولة حتى الآن على عدم الاعتراف بها، ويأتي في مقدمة تلك الأقليات، الأتراك البالغ عددهم 121 ألف نسمة.

وأثينا هي العاصمة الأوروبية الوحيدة التي لا يوجد فيها مسجد، وكانت الحكومة اليونانية قدمت للبرلمان عام 2000 مشروع بناء مسجد، إلا أن قرار البناء لم يصدر إلا عام 2011، بعد نقاشات استمرت 11عاما، ورغم عرض الحكومة مناقصة البناء فإن اعتراض القساوسة وكبار رجال الدين المتشددين تسبب في تأجيل المناقصة التي لم تطرح بعد.