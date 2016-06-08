شرطي إيطالي يقتل بالرصاص مهاجراً طعنه بسكين

أطلق شرطي إيطالي النار وقتل مهاجرا طعنه بسكين خلال مشاجرة في منطقة تشهد صدامات بين مهاجرين والسكان والشرطة بشكل متكرر، وفق وسائل الإعلام.

واندلع الشجار على ما يبدو بعد أن اتهم مهاجر آخر بمحاولة سرقة المال منه في مخيم سان فرديناندو على مشارف مدينة روزارنو الجنوبية. ويعيش في المخيم آلاف يعملون في منطقة بساتين البرتقال.

وقالت وسائل الإعلام إن شرطيين تدخلا، وإن أحد المهاجرين سحب سكينا وطعن شرطيا فأطلق عليه النار. ولم تعرف جنسية المهاجرين.

وتشهد روزارنو توترا مستمرا بين العمال الموسميين الذين يأتي كثيرون منهم من إفريقيا من جهة، وبين الشرطة والسكان من جهة أخرى.

وخلال 2010 شهدت المدينة اضطرابات أرغمت أكثر من 1000 إفريقي على الفرار منها بعد إصابة 67 شخصا بجروح من المهاجرين والشرطة والسكان.

ودانت منظمة أطباء بلا حدود حينها السلطات، وقالت إن ظروف المعيشة في المخيمات أسوأ منها في مخيمات اللجوء الإفريقية.