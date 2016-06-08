فرنسا ترفض إعادة الجنسية إلى 5 إرهابيين

رفضت أعلى هيئة قضائية فرنسية الأربعاء طعونا قدمها 5 أشخاص أدينوا بأعمال إرهابية ونزعت عنهم جنسيتهم الفرنسية تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم الأم.

واعتبر مجلس الدولة أنه "بالنظر إلى طبيعة وخطورة وقائع الإرهاب المرتكبة"، فإن "العقوبة القاضية بنزع الجنسية ليست ذات طابع غير متكافئ" و"في كل من الحالات، فإن سلوك الشخص المعني بعد حصول الوقائع لا يتيح إعادة النظر في هذا التقدير".

وبذلك، يصبح قرار نزع الجنسية عن الخمسة، وهم 4 فرنسيين مغاربة وفرنسي تركي تراوح أعمارهم بين 38 و41 عاما، نهائيا مع إمكان ترحيلهم إلى بلدانهم الأم.

وحمل كل من فؤاد شروالي ورشيد آيت الحاج وبشير غميد ورضوان ابربي واتيلا تورك الجنسية الفرنسية بين 1991 و2001، وهم يتحدرون من أحياء شعبية في ضاحية باريس الغربية.

وحكم هؤلاء في 2007 بالسجن ما بين ستة وثمانية أعوام لمشاركتهم "في جمعية أشرار بهدف التحضير لعمل إرهابي"، وخصوصا لصلاتهم بأعضاء في مجموعة متطرفة مسؤولة عن اعتداءات الدار البيضاء في المغرب في 16 مايو 2003.

ورفض محاموهم ما اعتبروه "عقوبة مزدوجة" طالت موكليهم الذين "قد يتعرضون للتعذيب" في حال ترحيلهم إلى بلدانهم الأم.

وقرار نزع الجنسية الوارد في القانون المدني يمكن اتخاذه إذا حكم على الشخص المعني بجريمة أو جنحة تشكل عملا إرهابيا.