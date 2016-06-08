كلينتون تحسم كاليفورنيا وتعلن فوزها بترشيح "الديمقراطي"

أعلنت شبكات الإعلام الأميركية، الأربعاء، فوز المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية، هيلاري كلينتون، في الانتخاب التمهيدي لحزبها، والتي جرت الثلاثاء، في ولاية كاليفورنيا، الأكثر سكانا في البلاد، علما أنها سبق أن جمعت عدد المندوبين المطلوب للحصول على ترشيح حزبها.

وصدرت هذه المعلومات بعد ساعات على إعلان نتائج الانتخابات التمهيدية في 6 ولايات أخرى، التي كرست ترشيحها الحزبي في السباق إلى البيت الأبيض أمام خصمها الديمقراطي بيرني ساندرز.

وأعلنت كلينتون، الثلاثاء، أنها الفائزة بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية، قائلة إنها دخلت التاريخ كأول امرأة تقود حزبا رئيسيا في السباق إلى البيت الأبيض.

وفازت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة على منافسها ساندرز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية نيوجيرسي، معززة تقدمها بعد يوم من ضمانها الحصول على العدد المطلوب من أصوات المندوبين للفوز بترشيح الحزب.

وكتبت كلينتون (68 عاما) تقول في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى مؤيديها "معا ضمنا الترشح عن الحزب الديمقراطي. للمرة الأولى على الإطلاق ستكون امرأة مرشحة عن حزب رئيسي لتصبح رئيسة للولايات المتحدة".

وكانت المرشحة حصلت الاثنين على الغالبية المطلوية من المندوبين (2383) التي تضمن لها نيل الترشيح، لكنها تسعى إلى استكمال الانتصارات الرمزية خلال "الثلاثاء الكبير" الأخير، خصوصا في ولاية كاليفورنيا الكبيرة لثني منافسها عن مواصلة المعركة حتى مؤتمر الحزب الديمقراطي في أواخر يوليو.