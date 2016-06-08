محاكمة شابة فرنسية ادعت أنها من ضحايا اعتداءات باريس

ادعت شابة فرنسية أنها من ضحايا اعتداءات 13 نوفمبر في باريس، ومن المزمع أن تمثل أمام القضاء الفرنسي بتهمة "الاحتيال" في 13 يونيو، على ما كشف مصدر قضائي، الأربعاء.

وكانت هذه الشابة البالغة من العمر 24 عاما، قد قصدت في 22 ديسمبر مركز الشرطة في مورو بالقرب من باريس لتقدم شكوى بحجة أنها من ضحايا الهجمات التي استهدفت العاصمة الفرنسية.

وقالت للمحققين الذين استجوبوها في 31 ديسمبر، إنها كانت تتواجد في مقهى "لو كارييون" الباريسي الذي كان أحد أهداف تلك الهجمات.

وادعت أنها طرحت أرضا إثر انفجار في المقهى، وأصيبت في ذراعها، ومن المفترض أن تخضع لعملية زرع جلد في ذراعها المصابة، مقدمة الشهادات الطبية ذات الصلة، موضحة أنها فقدت في تلك الليلة هاتفها الذكي وبطاقتها المصرفية ومقتنيات شخصية أخرى.

غير أن مقهى "لو كارييون" لم يتعرض لانفجار، بل تعرضت شرفته لهجوم بالبندقية.

وسرعان ما خلص المحققون إلى أمور عدة ملتبسة في روايتها، وتبين لهم أن الطبيب الوارد اسمه في الشهادات الطبية لم يعاينها يوما، وأن اسمها غير مذكور في قوائم المستشفيات التي نقل إليها الضحايا ليلة الاعتداء. وعثروا على صورة الذراع المصابة على الإنترنت.

وأوقفت الشابة المتزوجة وهي أم لطفل حديث الولادة لفترة قصيرة في فبراير، ومن المزمع أن تمثل أمام محكمة الجنح في فرساي في 13 يونيو، وقد تصل عقوبتها إلى 5 سنوات من السجن، وغرامة بقيمة 375 ألف يورو.