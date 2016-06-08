مقتل مدنيين يقوض العمليات العسكرية الأميركية

أفاد تقرير نشر الأربعاء أن الولايات المتحدة تسيء تقدير التاثير الطويل المدى لسقوط قتلى مدنيين على عملياتها العسكرية وتخفق في تعلم الدروس من حربها في أفغانستان التي استمرت 15 عاما.

وأكد التقرير أن الأخطاء في الضربات الجوية وفي الأهداف المحددة، والعبوات الناسفة غير المنفجرة والشركاء المارقين تقود عادة إلى سقوط قتلى من غير المقاتلين في أفغانستان والعراق وسوريا وغيرها.

وأظهرت الدراسة التي أجرتها مؤسسة المجتمعات المفتوحة (أوبن سوسيتيز فاونديشن) وهي منظمة خيرية يمولها الثري الأميركي جورج سوروس، أن سقوط قتلى بين المدنيين في أفغانستان يقوض مهمة الجيش الأميركي ويزيد من التأييد لطالبان.

ويصف التقرير العديد من حالات الإصابات المدنية، وينتقد خصوصا الضربات الجوية غير المخطط لها لدعم القوات البرية، ويقول إنها "المحرك الرئيسي" لايقاع الضرر بالمدنيين.

وفي عام 2008 في أفغانستان على سبيل المثال تسببت الضربات الجوية بـ64% من القتلى المدنيين وعددهم 828 والذين ألقيت مسؤولية مقتلهم على القوات الموالية للحكومة.

كما انتقد التقرير شركاء الولايات المتحدة في أفغانستان الذين "عملوا دون محاسبة تقريبا بسبب علاقتهم المقربة من الجيش الأميركي".

وأوصت الدراسة بتطبيق الخلاصات التي استنتجها الجيش الأميركي في تدخلاته في العراق وسوريا حيث تقود الولايات المتحدة تحالفا يشن ضربات جوية ضد تنظيم داعش ويتحالف مع قوات محلية لتحقيق ذلك.