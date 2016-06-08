والد منفذ هجوم الأردن: ابني مجرم وعمله لا يمتُّ للإسلام

طالب والد المشتبه به في عملية الهجوم على مكتب المخابرات العامة الأردنية، علي المشارفة، إنزال أقسى العقوبات بحق ابنه محمد الذي قتل 5 من عناصر المخابرات يوم الاثنين إثر هجوم مسلح في مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين شمال غرب عمان.

وقال الوالد، علي المشارفة، في مقابلة على التلفزيون الأردني مساء الثلاثاء، إن العمل الذي ارتكبه ابنه مرفوض ومدان، واصفاً ابنه بالمجرم. وأضاف أن هذا العمل الإجرامي والجبان لا يمت للإسلام وللإنسانية بأي صلة، مؤكدا أنه يجب أخذ أقسى العقوبات لكل من يتجه إلى مثل هذه الأعمال، سواء كان ابنه أو غيره.

وأضاف أن خبر الاعتداء على هذه الكوكبة (عناصر المخابرات الخمسة) أغضبه كثيراً، مؤكداً أنه "لو توفي أحد أبنائه لما غضب كما غضب على الشهداء الذين لاقوا ربهم إثر الاعتداء المسلح".

إلى ذلك، دان المشارفة باسمه وباسم عائلة المشارفة والجبارات والأردنيين جميعهم الجريمة، معبراً عن استنكاره وغضبه من فعلة ابنه، مؤكدا انتماءه وولاءه للأردن.

يذكر أن الأجهزة الأمنية الأردنية ألقت القبض على المشتبه به في عملية الهجوم على مكتب المخابرات محمد المشارفة، مساء الاثنين 2 يونيو.

وكانت السلطات الأردنية أعلنت، الثلاثاء، حظر نشر أخبار متعلقة بالهجوم تنفيذا لطلب نيابة محكمة أمن الدولة، واستثنى قرار الحظر "البيانات والمعلومات التي تصدر عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة".