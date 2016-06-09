إسرائيل ترسل "تعزيزات إضافية" من مئات الجنود إلى الضفة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه سينشر قوات معززة مؤلفة من مئات الجنود في الضفة الغربية المحتلة بعد هجوم أمس في تل أبيب.

وقال الجيش في بيان: "وفقا لتقييم الأوضاع، سيتم تعزيز فرقة يهودا والسامرة (الاسم الاستيطاني للضفة الغربية) بكتيبتين إضافيتين"، إلا أنه لم يحدد عدد الجنود في كل كتيبة، ولكن مصادر عسكرية قالت لوكالة "فرانس برس" إن الحديث يدور عن مئات من الجنود الإضافيين.

وكانت إسرائيل أعلنت صباح الخميس أنها جمدت تصاريح الدخول إليها وإلى القدس الشرقية المحتلة والتي منحتها إلى 83 ألف فلسطيني بمناسبة حلول شهر رمضان، غداة هجوم تل ابيب.