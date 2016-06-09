الانتخابات النيابية الأردنية المقبلة في 20 سبتمبر

حددت الهيئة المستقلة للانتخاب الأردنية يوم الثلاثاء 20 سبتمبر/أيلول المقبل موعدا لإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب الـ18 في الأردن، حسب ما أعلن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة.

وقال الكلايدة، خلال اجتماع للمجلس، إن موعد الانتخابات النيابية يأتي بعد دراسة المدد القانونية للعملية الانتخابية وفق قانون الانتخاب، ومراعاة الأوقات التي تتوافق مع موسم الحج وعيد الأضحى وكأس العالم للسيدات.

وأكد الكلالدة جاهزية الهيئة للمضي في مراحل العملية الانتخابية وفق الأصول القانونية بتعاون مع مختلف شركاء العملية الانتخابية، داعياً كافة الجهات ذات العلاقة إلى تحمل مسؤولياتها في إنجاح العملية الانتخابية المقبلة من خلال الالتزام بالتشريعات النافذة.

ويأتي الإعلان عن موعد الانتخابات النيابة لمجلس النواب الـ18 بعد صدور الإرادة الملكية بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب وفق أحكام القانون، وذلك بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 34 من الدستور الأردني.