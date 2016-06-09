بلجيكا توافق على ترحيل عبريني إلى فرنسا

وافقت محكمة بلجيكية اليوم الخميس على ترحيل المشتبه به الرئيسي في اعتداءات باريس محمد عبريني إلى فرنسا، إلا أن ترحيله لن ينفذ قبل فترة من الوقت، بحسب الادعاء الفدرالي.

وقال ممثلو الادعاء إن المحكمة في بروكسل قبلت في جلسة استماع لبحث طلب ترحيل عبريني إلى فرنسا، مذكرة اعتقال أوروبية ضده تسمح بنقله إلى فرنسا.

وفي نفس الوقت طلبت المحكمة اعتقال عبريني لمدة شهر آخر نظرا للاشتباه بعلاقته بتفجيرات مطار وقطار في بروكسل في 22 آذار/مارس الماضي، بحسب البيان.

واعتقل عبريني (31 عاما) في بروكسل بعد وقت قليل من الاعتداءات التي شهدتها العاصمة البلجيكية، وعرف بأنه "الرجل الذي يرتدي القبعة" الذي ظهر على كاميرات المراقبة مع مهاجمين آخرين فجرا نفسيهما في المطار.

وجاء في البيان: "لن يتم حاليا الافصاح عن مزيد من المعلومات بشان الإجراءات التي سيتم اتخاذها لاحقا".

وأضاف متحدث باسم مكتب الادعاء الفدرالي أن "تنفيذ مذكرة الاعتقال الأوروبية لن يتم فورا بالتأكيد. والموعد لم يحدد مطلقا".

وأضاف أن عبريني قد يحاكم في بلجيكا أولا قبل أن يتم تسليمه الى فرنسا.

وقد يتم أرساله إلى فرنسا للمساعدة في التحقيقات بشأن اعتداءات باريس التي وقعت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي واسفرت عن مقتل 130 شخصا وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنها.

وقد يخضع عبريني كذلك لتحقيق من قبل محققين فرنسيين في بلجيكا.

وتم الربط بين عبريني واعتداءات باريس بعد أن ظهرت صوره في تسجيل فيديو في محطة وقود على طريق سريع وهو متوجه الى العاصمة الفرنسية برفقة صلاح عبد السلام المشتبه به الاخر في اعتداءات باريس وبروكسل والذي تم ترحيله في نيسان/ابريل.

ويعتقد أن عبد السلام، وهو فرنسي من أصل مغربي ونشأ في بلجيكا، هو آخر عضو ناج من خلية ارهابية نفذت اعتداءات باريس.