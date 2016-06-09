حركة الشباب تعلن قتل 43 جندياً إثيوبياً

قالت حركة الشباب الصومالية، الخميس، إنها قتلت 43 جنديا في هجوم على قاعدة لقوات إثيوبية تعمل ضمن قوة الاتحاد الإفريقي (أميسوم) في الصومال.

ولم يكن لدى متحدث باسم أميسوم أي تعليق. وعادة ما تترك أميسوم الأمر للبلد الذي ينتمي إليه الجنود القتلى في إعلان حجم الخسائر.

وفي الهجمات السابقة، كانت الشباب تعلن عن أعداد من القتلى أكبر كثيراً من الأرقام الرسمية.

وقال الشيخ عبدالعزيز أبو مصعب، المتحدث باسم العمليات العسكرية للشباب لرويترز "قتلنا 43 من جنود الاتحاد الإفريقي.. من إثيوبيا خلال القتال".

وأضاف أن "عدداً" من مقاتلي الشباب قتلوا أيضا لكنه لم يحدد رقما للقتلى.