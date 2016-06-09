فيديو يظهر اللحظات الأولى لهجوم تل أبيب

أظهر فيديو سجلته كاميرات مراقبة، اللحظات الأولى لهجوم تل أبيب الذي نفذه فلسطينيان وأسفر عن مقتل 4 إسرائيليين.

وذكر مسؤول طبي أن 4 إسرائيليين قتلوا، وأصيب 5 مساء الأربعاء في إطلاق نار في تل أبيب. وأفاد مستشفى إيشيلوف في بيان "تأكدت وفاة 4 أشخاص"، في إطلاق النار قرب حانة ومطعم قبالة مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية وقيادة الجيش.

وأفاد مراسلنا بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هبط في مطار تل أبيب، وتوجه إلى وزارة الدفاع لعقد اجتماع أمني مع وزير الدفاع وقادة الأجهزة الأمنية في ضوء العملية.

وأكدت الشرطة اعتقال المسلحين اللذين أطلقا النار أمام مجمع شارونا التجاري، وقالت إن أحدهما مصاب. وقال مسؤولون بمستشفى إن أربعة من المصابين السبعة في حالة خطرة.