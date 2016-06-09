محمد بن زايد وكيري يبحثان القضايا الإقليمية والدولية

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأربعاء، في أبوظبي جون كيري وزير الخارجية الأميركي والوفد المرافق له الذي يزور الإمارات حاليا.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها بما يعزز الشراكات الاستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين.

كما جرى خلال اللقاء الذي حضره الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، تناول المستجدات والتطورات الأخيرة على الساحتين الإقليمية والدولية وبشكل خاص الأزمات التي تشهدها عدد من دول المنطقة، من بينها سوريا والعراق واليمن وليبيا، وأهم الأفكار والمبادرات التي من شأنها أن تضع حدا لمعاناة المدنيين وتنهي الصراعات وتحقق الأمن والاستقرار.

وتطرق الحديث إلى جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب، والتنسيق القائم بين البلدين في هذا الشأن، وأهمية مواصلة دعم هذه الجهود لإحلال السلام وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

حضر اللقاء محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وباربارا ليف سفيرة الولايات المتحدة الأميركية.