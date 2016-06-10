إسرائيل تمنع دخول جميع الفلسطينيين لأراضيها

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، فرض حظر مؤقت على دخول جميع الفلسطينيين إلى إسرائيل في تعزيز للقيود التي فرضت، الخميس، رداً على هجوم شنه فلسطينيان في تل أبيب، الأربعاء، وأوقع 4 قتلى، وبسبب عيد يهودي.

وصرحت متحدثة باسم الجيش لوكالة فرانس برس "بالتوافق مع توجيهات الحكومة وتقييم الوضع الحالي، فإن العبور من قطاع غزة ومن يهودا والسامرة (الاسم اليهودي للضفة الغربية) ممكن فقط للحالات الطبية والإنسانية"، وسيظل الحظر سارياً حتى منتصف ليل الأحد.

وأفاد مراسل "العربية.نت" أن جيش الاحتلال فرض إغلاقاً شاملاً على الضفة الغربية المحتلة، وأغلق جميع المعابر المؤدية لقطاع غزة، اعتباراً من منتصف ليل الجمعة- السبت وحتى منتصف ليل الأحد، بسبب حلول عيد (شفوعوت) اليهودي ورداً على عملية تل أبيب.