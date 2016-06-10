إيطاليا توقف تاجري بشر أوكرانيين

أعلنت الشرطة الإيطالية، الجمعة، توقيف أوكرانيين مشبوهين بنقل 16 سورياً دفع كل منهم حوالي 5000 يورو للسفر من تركيا إلى إيطاليا على متن سفينة شراعية صغيرة.

وعثر صباح الخميس على السوريين على شاطئ إيزولا دي كابو ريتسوتو، قرب كروتونيا جنوب كالابريا. وبدا من ثيابهم المبللة أنهم أنزلوا لتوهم على الشاطئ.

عندئذ بدأت الشرطة عمليات بحث، واعترضت سفينة شراعية طولها عشرة أمتار كانت تبتعد في اتجاه المياه الدولية. وأوقف الشخصان اللذان كانا فيها بعدما تعرف المهاجرون إليهما ووضعا في السجن.

وكانت السفينة انطلقت في 31 مايو من شاطئ تركي وعلى متنها ثمانية رجال وست نساء وشابان، وقال هؤلاء إنهم سوريون.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال الكولونيل في الشرطة انطونيللو ماجيوري "منذ 18 شهرا، سجلنا وصول حوالي عشرين لاجئا إلى جنوب إيطاليا على متن سفن شراعية من تركيا أو من اليونان، مع مهربين أوكرانيين".

ومنذ الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، تتخوف إيطاليا التي وصلها هذه السنة حتى الآن 50 ألف لاجئ معظمهم من الأفارقة القادمين من ليبيا، من أن يصل إلى شواطئها قسم من المهاجرين العالقين بسبب إقفال طريق البلقان، لكن لم تسجل حركة مماثلة حتى الآن.