الأمم المتحدة: إسرائيل "تعاقب" الفلسطينيين جماعياً

قال الأمير زيد بن رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الجمعة، إن إلغاء إسرائيل لتصاريح دخول الفلسطينيين بعد هجوم تل أبيب الأخير ربما كان عقابا جماعيا يحظره القانون الدولي.

وألغى الجيش الإسرائيلي، الخميس، تصاريح دخول 83 ألف فلسطيني، وقال إنه سيرسل مئات من القوات الإضافية للضفة الغربية المحتلة بعد هجوم مسلح قتل فيه أربعة إسرائيليين في تل أبيب.

وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم المفوض السامي، إنه يدين الهجوم لكنه يشعر بقلق بالغ إزاء إلغاء التصاريح، وهو إجراء "قد يصل إلى العقاب الجماعي المحظور ولن يؤدي إلا لزيادة الشعور بغياب العدالة والإحباط لدى الفلسطينيين".

والجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه فرض حظراً على دخول جميع الفلسطينيين إلى إسرائيل بسبب عيد يهودي وعملية تل أبيب.